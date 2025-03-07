МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии

США хотели бы вести диалог с Россией и Китаем о том, чтобы избавиться от ядерного оружия, заявил президент.
Владимир Рубанов 2025-03-07 00:13:02
© Фото: defense.gov

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова французского коллеги Эмманюэля Макрона о ядерном оружии. Американский лидер заявил, что хотел бы переговоров о денуклеаризации.

США хотели бы вести диалог с Россией и Китаем о том, чтобы избавиться от ядерного оружия, заявил Трамп.

«Я знаю, что у России и у нас его больше. У Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что его мощь безумна», - сказал глава Белого дома.

Президент США неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. В конце января он заявил, что денуклеаризация России, США и Китая «вполне возможна» и это поддержит остальной мир. Он отмечал, что Китай быстро наращивает ядерные возможности и может в будущем догнать или превзойти США.

Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Он уже не в первый раз призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона конфронтационным.

#Китай #Франция #сша #ядерное оружие #Дональд Трамп #Эмманюэль Макрон #переговоры #денуклеаризация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 