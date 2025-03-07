Трамп прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова французского коллеги Эмманюэля Макрона о ядерном оружии. Американский лидер заявил, что хотел бы переговоров о денуклеаризации.

США хотели бы вести диалог с Россией и Китаем о том, чтобы избавиться от ядерного оружия, заявил Трамп.

«Я знаю, что у России и у нас его больше. У Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что его мощь безумна», - сказал глава Белого дома.

Президент США неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. В конце января он заявил, что денуклеаризация России, США и Китая «вполне возможна» и это поддержит остальной мир. Он отмечал, что Китай быстро наращивает ядерные возможности и может в будущем догнать или превзойти США.

Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Он уже не в первый раз призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона конфронтационным.