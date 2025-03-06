Госдеп: Зеленский должен доказать свои намерения по урегулированию

Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Белом доме «с нетерпением» ждут возможности продвигаться вперед к урегулированию. Для этого президент и госсекретарь должны понять, что Зеленский настроен на такой сценарий.

По ее словам, поведение Зеленского в Белом доме стало сюрпризом для американской администрации. Но потом Зеленский признал, что ситуация развивалась не по плану и показал, что понимает серьезность проблемы, отметила она.

Представитель госдепа добавила, что позиция Вашингтона не изменилась. В США целью достижение урегулирования, а пока на Украине «тупиковая ситуация», бои продолжаются, и для разрешения конфликта нужны переговоры обеих сторон.

Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме. Он написал, что сожалеет о случившемся, и согласился на переговоры как можно скорее. Он заявил, что готов работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира.

В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, «перемирие в небе» - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также «немедленное перемирие на море». Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо.

В Москве неоднократно заявляли, что требуется не временное прекращение огня, а урегулирование фундаментальных причин, которые привели к началу специальной военной операции.