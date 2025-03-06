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Госдеп: Зеленский должен доказать свои намерения по урегулированию

Владимир Рубанов 2025-03-06 23:20:51
© Фото: Valerie Plesch dpa, Global Look Press

Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Белом доме «с нетерпением» ждут возможности продвигаться вперед к урегулированию. Для этого президент и госсекретарь должны понять, что Зеленский настроен на такой сценарий.

По ее словам, поведение Зеленского в Белом доме стало сюрпризом для американской администрации. Но потом Зеленский признал, что ситуация развивалась не по плану и показал, что понимает серьезность проблемы, отметила она.

Представитель госдепа добавила, что позиция Вашингтона не изменилась. В США целью достижение урегулирования, а пока на Украине «тупиковая ситуация», бои продолжаются, и для разрешения конфликта нужны переговоры обеих сторон.

Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме. Он написал, что сожалеет о случившемся, и согласился на переговоры как можно скорее. Он заявил, что готов работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира.

В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, «перемирие в небе» - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также «немедленное перемирие на море». Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо.

В Москве неоднократно заявляли, что требуется не временное прекращение огня, а урегулирование фундаментальных причин, которые привели к началу специальной военной операции.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Госдепартамент #урегулирование #Марко Рубио
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