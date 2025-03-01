Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался извиняться за грубую перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Сначала он сказал, что уважает американского лидера и народ США. Потом он заявил о необходимости «быть открытыми и честными». После Зеленский выразил свое мнение о произошедшем в Овальном кабинете.

« Я не думаю, что мы сделали что-то плохое», - сказал Зеленский.

Он также заявил, что верит в возможность спасения отношений с американским лидером.

«Это отношения больше, чем с президентом. Это исторические отношения, прочные отношения между нашими народами», - заявил глава киевского режима.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио призвал Зеленского извиниться за скандал в Белом доме. По мнению главы американской дипломатии, лидер киевского режима не желает заключать мирную сделку.