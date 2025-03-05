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Украинский посол объяснила, о каком письме от Зеленского говорил Трамп

Оксана Маркарова заявила, что американский президент имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети.
Сергей Лебедев 2025-03-05 12:39:47
© Фото: Aaron Schwartz, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп, говоря о письме от главы киевского режима Владимира Зеленского, имел в виду его пост в социальной сети Х (бывший Twitter). Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

«Сообщение Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп», - написала она на своей странице в Facebook*.

Напомним, во время выступления в Конгрессе США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского. В нем, по словам американского лидера, говорилось о готовности начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта настолько быстро, насколько возможно.

Позже пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров заявил, что не было никакого письма. Он тоже предположил, что Дональд Трамп имел в виду пост в соцсети, в котором Владимир Зеленский заявили о готовности сесть за стол переговоров как можно скорее.

В беседе со «Звездой» главный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что Дональд Трамп больше не хочет «ни видеть, ни слышать» Владимира Зеленского. По его мнению, в ближайшее время маловероятно появление главы киевского режима на территории Соединенных Штатов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Вашингтон #письмо
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