NYT: помощь США может быстро возобновиться в случае уступок Киева

Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может длиться недолго, если Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому, сообщает New York Times.

Приостановка военных поставок распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше, сообщило Bloomberg.

Телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник передал, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.

Ранее сообщалось, что США прекратили обмен данными разведки с Украиной и не предупредили об этом своих союзников. Спонсоры Киева заявили, что им будет трудно компенсировать приостановку обмена информацией.

Пауза в военных поставках США Украине может продлиться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией, сообщала The Wall Street Journal.

Приостановка Соединенными Штатами военной помощи киевскому режиму станет наилучшим вкладом в дело мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя предсказать, как эта ситуация повлияет на Зеленского.