Bloomberg: США без предупреждения прекратили обмен разведданными с Украиной

США решили прекратить обмен данными разведки с Киевом и не сообщили об этом своим союзникам. Единомышленникам будет тяжело компенсировать приостановку обмена информации. Об этом сообщает агентство Bloomberg , ссылаясь на неназванного восточноевропейского чиновника.

«США не отправили уведомление союзникам о прекращении (обмена с Киевом - прим. ред.) разведданными... Союзникам будет трудно компенсировать любую такую остановку информации», - сообщается в источнике.

Ранее сообщалось, что Вашингтон с целью отказа от поддержки Зеленского запретил Лондону делиться разведданными с Киевом.

28 февраля в Овальном кабинете Белого дома прошла встреча президентов США и Украины. Во время диалога между ними произошел спор, в результате которого Дональд Трамп заявил, что либо они заключают соглашение, либо они выбывают. После этого украинская делегация покинула Белый дом. Соглашение по редкоземельным металлам не было заключено.

По приказу Трампа США приостановили военную поддержку Украины. Так Трамп хочет вынудить Зеленского сесть за стол переговоров. Возобновление поддержки будет только в том случае, если это будет способствовать урегулированию конфликта.

Решение Вашингтона относится ко всей военной технике независимо от того, находится ли она уже на Украине или только в пути. Также это распространяется на то оружие, которое ожидает отправки в Польше.