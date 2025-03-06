Положить конец конфликту на Украине могут Россия и США, им следует договориться, третьи стороны в мирном урегулировании не нужны и будут только мешать, заявил в разговоре со «Звездой» американист Рафаэль Ордуханян.

«Все знают, как его завершить, просто не все хотят это сделать... США и России нужно просто договориться, что сейчас и происходит», - сказал он.

Тем самым эксперт прокомментировал недавнее высказывание госсекретаря США Марко Рубио, который призвал разрешить украинский кризис, но отметил, что никто из сторон не имеет идей, как это сделать.

«Способы остановки мы тоже все знаем, в принципе Америка это уже тоже делает. Просто перестаньте поставлять оружие и предоставлять разведывательную информацию, а также навигационные системы против нас», - добавил Ордуханян.

По его словам, важно то, что за последние месяцы Россия приобрела партнера в лице Вашингтона, который может завершить конфликт. Эксперт признал, что при этом Соединенным Штатам придется пойти против своего бывшего союзника - Европы, в которой стремятся продолжать боевые действия.

Напомним, ранее в Евросоюзе предложили создать проект «Европа плюс», в который войдут страны, готовые продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму. На этом фоне власти Нидерландов анонсировали выделение Киеву 3,5 млрд евро.