После скандальной встречи в Овальном кабинете с Трампом Зеленский поехал в Лондон, где к нему оказались менее критичны. На фоне возможного прекращения помощи от США Киеву, Европа взяла на себя обязательства по «спасению Украины» и начала обсуждение насущных вопросов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Италии и Польши, президент Франции и представитель Канады Джастин Трюдо встретились на лондонском саммите по Украине.

«На каждом этапе Канада рассматривала способы, которыми мы можем помочь Украине. Канадские военные могут внести свой вклад. Однако мы не собираемся забегать вперед в дискуссиях о том, как сохранить мир, которого еще нет», - заявил канадский премьер.

Так, Франция и Великобритания намерены представить Трампу проект под названием «Европа плюс», куда войдут страны, готовые оказывать Украине долгосрочную военную поддержку, куда планирует войти и Канада. Примечательно, что на саммит не пригласили представителей Прибалтики.

«Великобритания подписала соглашение о выделении 2,2 миллиардов фунтов стерлингов на дополнительную военную помощь Украине. Сегодня я объявляю о новой сделке: мы направим еще полтора миллиарда, которые позволят Украине закупить более 5000 зенитных ракет», - объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Макрон по итогу саммита пообещал Украине «сотни миллиардов евро», несмотря на то, что страна по сути является банкротом с дефицитом бюджета в 6% и внутренним госдолгом на несколько триллионов. Идею европейского финансирования и участия в украинском кризисе оценили в Кремле.

«Это явно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий. Очень важно, чтобы кто-то заставил Зеленского поменять позицию, он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира, если это могут сделать европейцы - честь им и хвала», - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главную идею саммита озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Украину необходимо поставить в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты, сравнив Киев со «стальным дикобразом».

Некоторые европейские страны опасаются, что глава ЕК использует кризис внутри союза для расширения полномочий Брюсселя и усиления собственного влияния. Словакия и Венгрия отказались от финансовой помощи Киеву.

И насытить ее предлагают европейскими деньгами, оружием и армией. Тот самый проект «Европа плюс» - послесловие визитов Стармера и Макрона в США. Французский президент рассказал журналистам, что в ходе визита в Вашингтон пытался отговорить Трампа от идеи о немедленном перемирии на Украине.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский привык, что «у него на все был карт-бланш». Тем временем, перезагружать отношения с Киевом готовы и Вашингтон, и Европа. Сейчас европейские союзники ищут способы «деамериканизации» средств ПВО, и уже начали искать альтернативу ЗРК Patriot, запасы ракет которого у ВСУ истощаются.