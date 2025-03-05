МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп анонсировал «революцию здравого смысла» в США и во всем мире

Об этом американский лидер заявил в контексте официальной политики правительства по признанию в США только двух гендеров - мужского и женского.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 06:24:35
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп объявил в Америке «революцию здравого смысла», которая прокатится по стране и всему миру. Политик заявил об этом, напомнив об официальной политике правительства по признанию в США только двух гендеров - мужского и женского.

«Здравый смысл становится общей темой. Мы никогда не вернемся обратно. Никогда. Мы никогда не позволим этому случиться», - сказал американский лидер в ходе выступления на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.

Он также анонсировал запрет на участие мужчин в женских спортивных командах. Трамп добавил, что «революция» пройдет по всему миру «благодаря Соединенным Штатам».

В дополнение американский президент также упрекнул прошлую администрацию США в том, что она оставила в наследство экономическую катастрофу и «кошмарно высокую» инфляцию.

Напомним, ранее в стране отказались от приема на военную службу трансгендеров*, также армия США прекратит содействие процедурам по смене пола для военных. Тем самым в Вашингтоне начали бороться с политикой Байдена, которая, по словам Трампа, внедряла расу и гендер в «каждый аспект общественной и частной жизни».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

#сша #Дональд Трамп #революция #Конгресс #гендеры #заседание конгресса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 