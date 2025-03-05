Трамп анонсировал «революцию здравого смысла» в США и во всем мире

Президент США Дональд Трамп объявил в Америке «революцию здравого смысла», которая прокатится по стране и всему миру. Политик заявил об этом, напомнив об официальной политике правительства по признанию в США только двух гендеров - мужского и женского.

«Здравый смысл становится общей темой. Мы никогда не вернемся обратно. Никогда. Мы никогда не позволим этому случиться», - сказал американский лидер в ходе выступления на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.

Он также анонсировал запрет на участие мужчин в женских спортивных командах. Трамп добавил, что «революция» пройдет по всему миру «благодаря Соединенным Штатам».

В дополнение американский президент также упрекнул прошлую администрацию США в том, что она оставила в наследство экономическую катастрофу и «кошмарно высокую» инфляцию.

Напомним, ранее в стране отказались от приема на военную службу трансгендеров*, также армия США прекратит содействие процедурам по смене пола для военных. Тем самым в Вашингтоне начали бороться с политикой Байдена, которая, по словам Трампа, внедряла расу и гендер в «каждый аспект общественной и частной жизни».

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