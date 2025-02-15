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В США перестали принимать на службу трансгендеров*

Решение вступило в силу сразу после публикации.
Анастасия Бобылева 2025-02-15 02:17:19
© Фото: defense.gov

В США больше не будут принимать на службу трансгендеров*, сообщила американская армия в соцсети Х. Уточняется, что также армия прекратит содействие процедурам по смене пола для военных.

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», - говорится в публикации.

Это решение вступило в силу сразу после публикации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что официальной политикой правительства с начала его вступления в должность президента США станет признание только двух гендеров - мужского и женского, что отличается от политики правительства экс-президента страны Джо Байдена. Также в своей инаугурационной речи Трамп пообещал избавиться от всех трансгендеров* в американской армии.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

#в стране и мире #армия #сша #смена пола
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