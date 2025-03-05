Выступление Трампа началось со скандала с демократом

Выступление президента США Дональда Трампа на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса началось со скандала с демократами.

Выступление американского лидера пытался прервать конгрессмен-демократ Эл Грин, который в 2017 году, еще на первом президентском сроке Трампа, пытался объявить ему импичмент.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон несколько раз сделал замечание Грину, но тот отказался соблюдать порядок. Из-за этого демократа пришлось выгнать из зала, пригрозив вызовом вооруженной охраны.

Напомним, что 4 марта в 21:00 (5 марта 05:00 мск) в Вашингтоне началось заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал грандиозный вечер на заседании, а также пообещал «сказать как есть» в этот день.