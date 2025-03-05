МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Выступление Трампа началось со скандала с демократом

Конгрессмен-демократ Эл Грин пытался в 2017 году объявить Дональду Трампу импичмент.
Виктория Бокий 2025-03-05 05:50:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Выступление президента США Дональда Трампа на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса началось со скандала с демократами.

Выступление американского лидера пытался прервать конгрессмен-демократ Эл Грин, который в 2017 году, еще на первом президентском сроке Трампа, пытался объявить ему импичмент.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон несколько раз сделал замечание Грину, но тот отказался соблюдать порядок. Из-за этого демократа пришлось выгнать из зала, пригрозив вызовом вооруженной охраны.

Напомним, что 4 марта в 21:00 (5 марта 05:00 мск) в Вашингтоне началось заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал грандиозный вечер на заседании, а также пообещал «сказать как есть» в этот день.

#сша #Дональд Трамп #конгресс США #заседание #демократ #эл грин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 