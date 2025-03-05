Два часа о важном: как мир отреагировал на обращение Трампа к Конгрессу

В первом обращении президента США Дональда Трампа перед Конгрессом с посланием, он раскрыл свое видение внутренней и внешней политики страны, а также затронул план урегулирования украинского конфликта. В своих заявлениях американский глава озвучил цели на ближайшие 4 года, главная из них - сделать Америку снова великой.

«Как вы знаете, мы унаследовали от предыдущей администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличила стоимость продуктов питания и сделала предметы первой необходимости недоступными для миллионов американцев», - продекламировал Трамп.

Слова Трампа зрители встретили бурными аплодисментами, но политические оппоненты начали обещанный ранее протест. Демократы размахивали табличками, пытались прервать речь Трампа.

Мировую общественность интересует совсем не возрождение американской мечты, а решение Трампа временно приостановить всю военную помощь Киеву. Западные аналитики уверены, что таким образом Вашингтон рассчитывает вынудить Зеленского сесть за стол переговоров и извиниться за встречу в Овальном кабинете.

После прекращения поставок Зеленкий в соцсети выразил сожаление о неудачной встрече и заверил, что намерен работать над перемирием сообща.

«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира. И мы готовы подписать сделку о минералах в любое время», - процитировал Трамп письмо Зеленского.

В мировых СМИ разразилась настоящая информационная война, некоторые издания принялись оценивать запасы боеприпасов ВСУ и предполагать, насколько Киев протянет без помощи США, некоторые - предполагать, на каких условиях будет подписано будущее соглашение.

В Белом доме отметили, что обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров и уверены, что смогут достичь мира по их итогам. Издание Daily Mail утверждает, что встреча Зеленского, премьера Британии Стармера и президента Франции Макрона состоится в Вашингтоне уже на следующей неделе. Там и будет представлен план урегулирования украинского вопроса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина и Дональда Трампа провести очные переговоры в Минске.

«Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским», - заявил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают Минск лучшим местом для встречи делегаций. Также в Кремле положительно оценили готовность Зеленского к переговорам по мирному урегулированию.

«Вопрос с кем сеть за стол переговоров...Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины. В целом, подход положительный , но нюансы пока не меняются», - добавил он.

Еще одна важная тема для Белого дома - территориальный вопрос. После давления со стороны Трампа компания из Гонконга продаст американцам два порта в Панамском канале. Также открытым остается вопрос и присоединения Гренландии.

«Мы вас твердо поддерживаем в вашем праве выбирать свое будущее. И мы ждем вас в Америке, вы нужны нам! Нам это нужно и для обеспечения международной безопасности. Думаю, у нас все получится», - заявил Трамп в своей речи.

За два часа Трамп перечислил всевозможные достижения республиканцев по всем фронтам политической жизни Америки, и напомнил о своих планах - становить мир во всем мире.