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Трамп: США так или иначе получат Гренландию

Американский президент заявил, что остров важен для национальной безопасности.
Сергей Лебедев 2025-03-05 09:33:30
© Фото: Christof Mattes, via www.imago-iwww.imago-images.de, Globallookpress

Соединенные Штаты так или иначе получат Гренландию. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в конгрессе. При этом он добавил, что Вашингтон поддерживает право жителей острова на самоопределение.

«Если они захотят, мы с радостью примем их в состав США... Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе», - сказал американский лидер.

Напомним, американский президент неоднократно заявлял о желании взять Гренландию под контроль Соединенных Штатов. Так, недавно он предлагал приобрести остров у Дании.

Стоит отметить, что еще во время первого президентского срока Дональд Трамп выражал заинтересованность в покупке Гренландии. Тогда, как и сейчас, он получил отказ.

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #Конгресс #Президент #остров
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