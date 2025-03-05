Трамп: США так или иначе получат Гренландию

Соединенные Штаты так или иначе получат Гренландию. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в конгрессе. При этом он добавил, что Вашингтон поддерживает право жителей острова на самоопределение.

«Если они захотят, мы с радостью примем их в состав США... Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе», - сказал американский лидер.

Напомним, американский президент неоднократно заявлял о желании взять Гренландию под контроль Соединенных Штатов. Так, недавно он предлагал приобрести остров у Дании.

Стоит отметить, что еще во время первого президентского срока Дональд Трамп выражал заинтересованность в покупке Гренландии. Тогда, как и сейчас, он получил отказ.