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В Конгрессе США приняли заявление Зеленского за извинение

Майк Джонсон заявил, что верит в разрешение украинского кризиса в том случае, если Трамп добьется участия Зеленского в переговорах.
Виктория Бокий 2025-03-05 03:50:50
© Фото: WILL OLIVER EPA Globallookpress

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом сожаления Владимира Зеленского, которые он выразил из-за скандала в Белом доме. Джонсон посчитал их за извинения. Об этом он сказал в интервью Fox Business.

«Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: “Мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать”. Он, по сути, извинился за то, что произошло в Овальном кабинете. И он готов вернуться к переговорам, это очень мудро с его стороны — принять сделку», - сказал спикер.

Также Джонсон считает, что разрешение украинского кризиса реально в том случае, если Трамп добьется участия Зеленского в переговорах.

Ранее Зеленский выразил сожаления по поводу своей недавней перепалки с Трампом в Белом доме, а также заявил, что готов работать с президентом США над урегулированием конфликта.

Таким «сожалениям» Зеленского предшествовали сообщения о том, что США останавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока та не будет готова к мирным переговорам.

#сша #Зеленский #Дональд Трамп #конгресс США #извинения #Майк Джонсон
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