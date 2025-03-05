В Конгрессе США приняли заявление Зеленского за извинение

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом сожаления Владимира Зеленского, которые он выразил из-за скандала в Белом доме. Джонсон посчитал их за извинения. Об этом он сказал в интервью Fox Business.

«Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: “Мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать”. Он, по сути, извинился за то, что произошло в Овальном кабинете. И он готов вернуться к переговорам, это очень мудро с его стороны — принять сделку», - сказал спикер.

Также Джонсон считает, что разрешение украинского кризиса реально в том случае, если Трамп добьется участия Зеленского в переговорах.

Ранее Зеленский выразил сожаления по поводу своей недавней перепалки с Трампом в Белом доме, а также заявил, что готов работать с президентом США над урегулированием конфликта.

Таким «сожалениям» Зеленского предшествовали сообщения о том, что США останавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока та не будет готова к мирным переговорам.