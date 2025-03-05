Песков: Минск был бы лучшим местом для переговоров по Украине

Возможность провести мирные переговоры по Украине в Минске пока никак не обсуждалась, но для России столица Белоруссии была бы лучшим местом для встречи, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле также положительно оценили недавнее сообщение Зеленского Трампу о готовности Украины сесть за стол переговоров.

«Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», - напомнил пресс-секретарь.

Речь идет о сегодняшнем заявлении президента США Трампа, согласно которому, Зеленский прислал американскому президенту письмо о готовности начать мирные переговоры об урегулировании конфликта и подписать сделку по украинским редкоземам.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва также готова вернуться за стол переговоров, и напомнил, что российская сторона никогда от них не отказывалась.