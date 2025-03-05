Косачев призвал с осторожностью отнестись к «зигзагам» Зеленского

Своим заявлением о готовности к мирным переговорам Владимир Зеленский склоняет голову и отходит от своей прежней, более агрессивной риторики. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Это, вне всякого сомнения, позитивный сдвиг, за которым должны последовать реальные шаги киевского режима, считает сенатор. Свое стремление прекратить огонь Зеленский должен подтвердить на линии боевого соприкосновения, полагает он.

«Я напоминаю, что ВСУ продолжают наносить удары не только по воинским подразделениям, но и по гражданским объектам, по объектам энергетической инфраструктуры и атомной энергетики. Все это должно быть сведено к нулю, чтобы продемонстрировать изменившиеся намерения Зеленского», - сказал Косачев.

Восстановление рабочих отношений между Киевом и Вашингтоном может обойтись Зеленскому намного дороже, допустил Косачев. Речь о соглашении по редкоземельным металлам, которое продвигает Дональд Трамп. Условия сделки для Украины станут жестче.

«Трамп от Зеленского не отстанет. Сделка по природным ископаемым на территории Украины к моменту ее окончательного подписания будет существенно видоизменена в пользу США. Чтобы извлечь из этой ситуации максимальную выгоду, измеряемую в американских долларах», - напомнил Косачев.

Нынешнее заявление Зеленского лучше, чем его отсутствие, уверен собеседник «Звезды», но это далеко не конец истории.

«Нам еще предстоит убедиться в том, что эти зигзаги со стороны Зеленского в конечном итоге приведут к той цели, которую поставили в разговоре друг с другом президенты США и России. А цель заключается в том, чтобы достичь мирного урегулирования, которое бы учитывало реалии на местах. Это совершенно точно та позиция, с которой Россия никогда не сойдет», - заверил Константин Косачев.

Напомним, во время выступления перед конгрессом накануне президент США Дональд Трамп упомянул о письме от Владимира Зеленского. По словам американского лидера, в своем послании глава киевского режима выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса.

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров и посол Украины в США Оксана Маркарова заявили, что никакого письма не было. Якобы президент США имел в виду пост Зеленского в соцсетях.