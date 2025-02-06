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N12: США планируют переселить жителей Газы на территории Сомали и Марокко

Суть плана по переселению – восстановить Газу под эгидой США.
Виктория Бокий 2025-02-06 01:30:55
© Фото: Omar Ashtawy, Apaimages Keystone Press Agency, Globallookpress

Белый дом начал подготовку к переселению жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд, Пунтленд и Марокко. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

Недавние слова президента США Дональда Трампа по поводу переселения жителей Газы вызывают беспокойство у местного населения. Однако, по данным телеканала, это уже не просто заявления, а продвижение плана.

Суть плана заключается в восстановлении Газы под эгидой Соединенных Штатов.

«Суть плана — восстановление Газы под эгидой Америки, а не аннексия территорий», - говорится в сообщении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев в разные страны в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Также американский лидер назвал сектор Газа «площадкой под снос».

#сша #Трамп #Израиль #сектор Газа #нетаньяху #переселение
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