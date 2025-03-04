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WP: США обсуждают ограничение обмена с Киевом данными разведки

Трамп обсудил с Вэнсом и Рубио прекращение помощи Украине, сообщило издание.
Владимир Рубанов 2025-03-04 00:40:02
© Фото: Presidential Office Of Ukraine Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Дональд Трамп в понедельник днем ​​провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами США, чтобы обсудить вопрос о прекращении военной помощи Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. Эти консультации будут продолжены.

Помимо остановки поставок вооружений и техники, таких как боеприпасы и радары, рассматриваются ограничение обмена разведывательной информацией и обучения украинских военнослужащих и пилотов.

Главные помощники Трампа начали готовить серьезные варианты политики по прекращению военной помощи после ожесточенной перепалки в Овальном кабинете на прошлой неделе между Трампом, Владимиром Зеленским и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, сообщил чиновник.

В заседании приняли участие государственный секретарь Марко Рубио, вице-президент Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Трамп отчитал Зеленского в Белом доме 28 февраля за отказ от прекращения огня и выпады в сторону Владимира Путина. Вице-президент Вэнс назвал Зеленского неблагодарным. Киевскую делегацию попросили уйти.

Ранее сообщалось, что Трамп 3 марта обсудит полное прекращение военной помощи Киеву. WSJ написала, что Вашингтон приостанавливает поставки оружия Украине.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #поставки оружия #Марко Рубио #джей ди вэнс
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