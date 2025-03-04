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WSJ: США приостанавливают поставки оружия Украине

В США обсуждают также приостановку и других видов помощи.
Виктория Бокий 2025-03-04 00:40:50
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Администрация президента США Дональда Трампа остановила финансирование новых поставок оружия Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что также рассматривается возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов. По данным издания, сейчас должностные лица США обсуждают вопрос приостановки и другого вида помощи.

Действующие и бывшие официальные лица Соединенных Штатов, на которых ссылается газета, заявляют, что такие решения «ставят под угрозу способность Киева вести борьбу», по их мнению, «в критический момент».

Ранее газета The New York Times сообщала, что 3 марта Дональд Трамп со своей командой планировали обсудить принятие мер в отношении Украины, в том числе полную отмену военной помощи, включая остановку поставок боеприпасов и оборудования, которые были оплачены еще при администрации Джо Байдена.

#Украина #сша #поставки оружия #военная помощь #остановка поставок
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