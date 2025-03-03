NYT: Трамп 3 марта обсудит полное прекращении военной помощи Киеву

Сегодня американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу со своей командой, на которой обсудят принятие мер в отношении Украины, в том числе полную отмену военной помощи. Об этом со ссылкой на источник сообщает The New York Times.

По данным газеты, собравшиеся даже рассмотрят возможность остановить поставки боеприпасов и оборудования, которые были оплачены еще при администрации Джо Байдена.

«Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая Марко Рубио и Пита Хегсета», - говорится в публикации.

Напомним, на днях в Белом доме прошла встреча американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая для последнего закончилась полным фиаско. После публичной перепалки Государственный департамент США остановил реализацию программы USAID, направленной на помощь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры.

В свою очередь американский министр торговли Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты не дадут Киеву денег, пока Владимир Зеленский не приедет к Вашингтону с миром.