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NYT: Трамп 3 марта обсудит полное прекращении военной помощи Киеву

На совещании даже рассмотрят возможность остановить поставки боеприпасов и оборудования, которые были оплачены еще при администрации Джо Байдена.
Сергей Лебедев 2025-03-03 09:50:22
© Фото: IMAGO, Jim LoScalzo - Pool via CN, Global Look Press

Сегодня американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу со своей командой, на которой обсудят принятие мер в отношении Украины, в том числе полную отмену военной помощи. Об этом со ссылкой на источник сообщает The New York Times.

По данным газеты, собравшиеся даже рассмотрят возможность остановить поставки боеприпасов и оборудования, которые были оплачены еще при администрации Джо Байдена.

«Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая Марко Рубио и Пита Хегсета», - говорится в публикации.

Напомним, на днях в Белом доме прошла встреча американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая для последнего закончилась полным фиаско. После публичной перепалки Государственный департамент США остановил реализацию программы USAID, направленной на помощь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. 

В свою очередь американский министр торговли Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты не дадут Киеву денег, пока Владимир Зеленский не приедет к Вашингтону с миром.

#в стране и мире #оружие #Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #помощь
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