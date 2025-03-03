Туск заявил, что на Западе нет единства по заблокированным активам РФ

На Западе отсутствует единство по вопросу изъятия замороженных российских активов, так как европейские лидеры опасаются негативных последствий этого шага для экономики, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Соответствующее заявление появилось по итогам саммита для координации позиции Европы по Украине, который состоялся накануне в Лондоне. По словам Туска, вероятность, что изъятие все-таки произойдет, невысока.

«Некоторые очень опасаются каких-либо последствий - для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», - приводит 360.ru высказывание премьера.

Тем не менее Туск отметил, что все присутствующие на встрече в Лондоне положительно оценили идею конфискации активов и их передачи киевскому режиму, в частности, на восстановление Украины. Он подчеркнул, что Польша «очень сильно настаивает на этом».

Напомним, речь идет примерно о $300 млрд российских активов, которые были заморожены на Западе. Более трети суммы находится в бельгийском Euroclear. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что конфискация российских активов противоречит международному праву.