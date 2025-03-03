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Туск заявил, что на Западе нет единства по заблокированным активам РФ

В Европе боятся негативных последствий для евро и банковской системы региона, заявил премьер-министр Польши.
Елизавета Кондрикова 2025-03-03 09:08:05
© Фото: Sean Kilpatrick, Keystone Press Agency, Globallookpress

На Западе отсутствует единство по вопросу изъятия замороженных российских активов, так как европейские лидеры опасаются негативных последствий этого шага для экономики, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Соответствующее заявление появилось по итогам саммита для координации позиции Европы по Украине, который состоялся накануне в Лондоне. По словам Туска, вероятность, что изъятие все-таки произойдет, невысока.

«Некоторые очень опасаются каких-либо последствий - для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», - приводит 360.ru высказывание премьера.

Тем не менее Туск отметил, что все присутствующие на встрече в Лондоне положительно оценили идею конфискации активов и их передачи киевскому режиму, в частности, на восстановление Украины. Он подчеркнул, что Польша «очень сильно настаивает на этом».

Напомним, речь идет примерно о $300 млрд российских активов, которые были заморожены на Западе. Более трети суммы находится в бельгийском Euroclear. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что конфискация российских активов противоречит международному праву.

#в стране и мире #Украина #Польша #Европа #Дональд Туск #замороженные активы РФ #саммит в лондоне
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