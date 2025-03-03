Свитер, фото и кредиты: как Зеленский съездил в Лондон

Украинскую делегацию, которая опозорилась на встрече с Трампом, в Лондоне встретили с почетом. И только журналисты напомнили Зеленскому о его недавней перепалке в Овальном кабинете. Но на их вопросы он ответил лишь нервной улыбкой и скромно поднятым пальцем вверх.

На встрече с Киром Стармером Зеленский чувствовал себя более уверенно. Никаких упреков в адрес костюма главы киевского режима, ни разговоров о необходимости договариваться. Лишь малочисленный митинг у резиденции на Даунинг-стрит в поддержу продолжения финансирования киевского режима и разговоры о новом денежном транше.

«Вас очень, очень рады видеть здесь, на Даунинг-стрит. И как вы могли судить по радостным возгласам на улице, вас полностью поддерживают по всей стране. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно», - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

И все это - на фоне заявлений администрации США об отказе финансировать Украину. В Белом доме требуют публичных извинений главы киевского режима.

«Он привык, что ему говорят: "настолько долго, насколько потребуется" и "столько, сколько нужно", что у него на все карт-бланш, что США почти ничего не берут на себя - все решаете вы. Он годами слышал это от Байдена и его администрации. Похоже, что ему не сказали: теперь в округе новый шериф, и у нас другой подход к достижению мира», - сказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Британские же чиновники оказались менее категоричными. Украина и Великобритания подписали соглашение об очередном кредите на более чем 3 миллиарда долларов.

Кредит погасят за счет доходов от замороженных российских активов, заявила канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

Кир Стармер инициировал внеочередной чрезвычайный саммит для координации позиции Европы по Украине. В Лондон приглашены были далеко не все представители европейских стран. В частности, отсутствовали лидеры Эстонии, Латвии и Литвы. Как сообщает Sky News, представители этих государств остались таким решением «крайне недовольны».

В центре обсуждения было несколько тем: военная поддержка Украины, экономическое давление на Россию и планирование гарантий безопасности. Отсюда и такой избирательный список стран-участниц. Германия, Франция, Италия, Норвегия - всего 15 государств, включая Великобританию и Украину.

Еще один внеочередной саммит - на этот раз стран Евросоюза - должен состояться 6 марта. Президент Франции Макрон уже заявил о готовности продолжать финансировать Украину. И подчеркнул: ЕС должен рассмотреть предоставление Киеву еще одного пакета финансовой помощи.

Впрочем, не все европейские лидеры поддержали заявление Макрона. От финансовой помощи Украине в своих соцсетях отказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее о нежелании поддерживать киевский режим заявил и Виктор Орбан в интервью венгерскому телеканалу.

«Зеленский не хочет мира - по крайней мере, не на тех условиях, которые предлагают американцы. Украина в ее нынешнем виде полностью истощена. Погибло бесчисленное количество людей, остались сироты и вдовы», - заявил он.

В Европе нет единой позиции по Украине. И даже внутри стран происходят конфликты. Так, после скандальной встречи Зеленского и Трампа крупная норвежская нефтяная компания отказалась предоставлять топливо американским военным. Об этом представители бизнеса написали в соцсетях.

«Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским военным в Норвегии и их кораблям, которые заходят в норвежские порты», - заявили в Haltbakk Bunkers.

Но уже через несколько часов этот пост удалили. Вмешалось министерство обороны Норвегии. Там заявили, что поведение компании не соответствует линии норвежского правительства.

Немецкий военный эксперт Густав Грессель тем временем заявил, что Европе необходимо менять свою внешнюю оборонную политику в отношении США. Адаптироваться к защите без американцев. И продолжать поддержку Украины без участия Штатов. На этом фоне The Washington Post сообщает, что некоторые европейские дипломаты уже ожидают вывода 20-тысячного контингента американских войск, которых отправила в Европу администрация Байдена.