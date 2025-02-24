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Макрон заявил о невозможности конфискации замороженных активов РФ

Президент Франции заявил, что эта противоречит международному праву.
Глеб Владовский 2025-02-24 21:54:02
© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы, поскольку это противоречит международному праву. А мы хотим его соблюдать», - подчеркнул французский лидер.

Макрон отметил, что вопрос замороженных активов РФ должен стать одним из ключевых вопросов в урегулировании украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что в 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей средств российских инвесторов в рамках обмена активами.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Эмманюэль Макрон #замороженные активы РФ
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