Макрон заявил о невозможности конфискации замороженных активов РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы, поскольку это противоречит международному праву. А мы хотим его соблюдать», - подчеркнул французский лидер.

Макрон отметил, что вопрос замороженных активов РФ должен стать одним из ключевых вопросов в урегулировании украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что в 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей средств российских инвесторов в рамках обмена активами.