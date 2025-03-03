Бессент: США не планируют заключать сделку по минералам с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон больше не рассматривает возможность заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной. Так он прокомментировал CBS заявления Владимира Зеленского о готовности подписать соглашение.

Бессент отметил, что Зеленский мог бы подписать экономическое соглашение и укрепить связи между украинским и американским народами, но решил нагрубить и все испортил. По его словам, в Вашингтоне сделки больше нет в повестке дня.

«Невозможно заключить экономическое соглашение без мирного договора», - сказал он.

В пятницу Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме, где ожидалось подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако в ходе их разговора перед камерами произошла перепалка.

Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - в отсутствии благодарности за поддержку Киева. Сделка по ресурсам сорвалась, пресс-конференция была отменена, а Трамп обвинил Зеленского в неуважении и неготовности к мирному урегулированию.