МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бессент: США не планируют заключать сделку по минералам с Украиной

Невозможно заключить экономическое соглашение без мирного договора, сказал Скотт Бессент.
Владимир Рубанов 2025-03-03 05:13:03
© Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон больше не рассматривает возможность заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной. Так он прокомментировал CBS заявления Владимира Зеленского о готовности подписать соглашение.

Бессент отметил, что Зеленский мог бы подписать экономическое соглашение и укрепить связи между украинским и американским народами, но решил нагрубить и все испортил. По его словам, в Вашингтоне сделки больше нет в повестке дня.

«Невозможно заключить экономическое соглашение без мирного договора», - сказал он.

В пятницу Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме, где ожидалось подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако в ходе их разговора перед камерами произошла перепалка.

Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - в отсутствии благодарности за поддержку Киева. Сделка по ресурсам сорвалась, пресс-конференция была отменена, а Трамп обвинил Зеленского в неуважении и неготовности к мирному урегулированию.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #сделка #полезные ископаемые #минералы #скотт бессент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 