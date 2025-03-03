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Зеленский заявил, что готов подписать сделку по минералам с Трампом

Он также верит, что его отношения с Дональдом Трампом можно еще спасти.
Виктория Бокий 2025-03-03 01:00:02
© Фото: IMAGO Andreas Stroh Globallookpress

Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с президентом США Дональдом Трампом по редкоземельным металлам, которая не состоялась из-за перепалки в Белом доме. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Зеленский верит в «спасение своих отношений» с Трампом и надеется, что Штаты также готовы подписать несостоявшееся соглашение по редкоземельным металлам.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в ходе встречи Трампа и Зеленского в Белом доме произошла перепалка. После этого американский лидер попросил Зеленского покинуть Белый дом.

Планировалось, что в ходе этой встречи будет подписана сделка по редкоземельным металлам. Но из-за произошедших разногласий и скандала подписание договора было отменено.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #редкоземельные металлы
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