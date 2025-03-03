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Глава нацразведки США ответила на критику Трампа со стороны ЕС

По словам Габбард, реакция европейских стран на скандал с Зеленским не содержит приверженности миру.
Владимир Рубанов 2025-03-03 02:54:08
© Фото: White House via Globallookpress.com

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что реакция европейских стран на скандал с Владимиром Зеленским на встрече с Дональдом Трампом не содержит приверженности миру. Об этом она сказала в интервью Fox News.

Габбард отметила фундаментальное различие между принципами Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса и интересами европейских стран, поддержавших Зеленского. По ее словам, преданность делу и ценностям свободы многих европейских стран вызывает сомнения.

28 февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с Трампом. Во время беседы произошла перепалка, в которой Трамп упрекнул Зеленского в неуважительном отношении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - в том, что он не благодарен Вашингтону за поддержку.

После того, как Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, европейские страны выступили в защиту Украины. Зеленский отправился в Лондон для обсуждения ситуации с лидерами европейских стран.

В феврале вице-президент США Вэнс критиковал лидеров ЕС за отступление от принципов свободы слова и демократии. По его словам, это угрожает внутренней стабильности и сотрудничеству между США и Европой. Вэнс призвал европейских политиков предоставить гражданам свободу выражения мнений.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Европа #конфликт #Владимир Зеленский #критика #Тулси Габбард #джей ди вэнс
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