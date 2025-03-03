Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что реакция европейских стран на скандал с Владимиром Зеленским на встрече с Дональдом Трампом не содержит приверженности миру. Об этом она сказала в интервью Fox News.

Габбард отметила фундаментальное различие между принципами Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса и интересами европейских стран, поддержавших Зеленского. По ее словам, преданность делу и ценностям свободы многих европейских стран вызывает сомнения.

28 февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с Трампом. Во время беседы произошла перепалка, в которой Трамп упрекнул Зеленского в неуважительном отношении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - в том, что он не благодарен Вашингтону за поддержку.

После того, как Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, европейские страны выступили в защиту Украины. Зеленский отправился в Лондон для обсуждения ситуации с лидерами европейских стран.

В феврале вице-президент США Вэнс критиковал лидеров ЕС за отступление от принципов свободы слова и демократии. По его словам, это угрожает внутренней стабильности и сотрудничеству между США и Европой. Вэнс призвал европейских политиков предоставить гражданам свободу выражения мнений.