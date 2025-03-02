ЕС и НАТО должны превратить Украину в «стального дикобраза», которого не смогут «переварить потенциальные захватчики». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, сделать из Украины «дикобраза» Европа может поставками оружия, экономической и финансовой помощью, поддержкой энергетической инфраструктуры.

Кроме того, она предложила запустить гонку обычных вооружений, чтобы сделать «рывок в своей военной промышленности».

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог Самонкин раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за то, что ее решения принимаются без достаточного обсуждения или консенсуса.