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Урсула фон дер Ляйен призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

Также она предложила запустить новую гонку обычных вооружений.
Виктория Бокий 2025-03-02 23:25:43
© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency Globallookpress

ЕС и НАТО должны превратить Украину в «стального дикобраза», которого не смогут «переварить потенциальные захватчики». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, сделать из Украины «дикобраза» Европа может поставками оружия, экономической и финансовой помощью, поддержкой энергетической инфраструктуры.

Кроме того, она предложила запустить гонку обычных вооружений, чтобы сделать «рывок в своей военной промышленности».

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог Самонкин раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за то, что ее решения принимаются без достаточного обсуждения или консенсуса.

#Украина #НАТО #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия
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