Крах «королевы»: на что может рассчитывать осужденная Блиновская

Заседание суда, запланированное изначально на 13:00, задержали почти на час. При том, что автозак с Еленой Блиновской прибыл в суд еще до обеда, а пресса ожидала с самого утра. Конвой завел блогера в зал для оглашения приговора без лишних глаз, вероятно, по желанию адвокатов. Возможно, это было последнее желание Блиновской, которое сбылось.

С прессой она не общалась. Терпеливо и молча ждала, когда в зале заседания появится судья. Некогда самая богатая инфоцыганка, на это оглашение приговора оделась скромно. Светло-серый пиджак, брюки. С виду и не скажешь, что ее состояние суд оценил почти в более чем полмиллиарда рублей.

Елена Блиновская сделала себе имя на продаже курсов по личностному росту. Она обучала желающих мечтать и визуализировать желания. Отсюда и название «Марафон желаний». Ее курсы представляли собой примитивный набор психологических знаний, при том, что специального образования у Блиновской не было. Стоимость входного билета на встречу с ней доходила до нескольких сотен тысяч рублей. От желающих отбоя не было. Одна из причин, тяжелый люкс, которым хвасталась Блиновская в своих соцсетях. Дорогие ювелирные украшения, отдых на лучших курортах мира, роскошный автопарк, личные особняки. Все это богатство Блиновская объясняла своими желаниями и запросами, которые она якобы отправляет в космос.

Демонстрация успеха стала ее бизнес моделью. На ее соцсети были подписаны около пяти миллионов человек, а очные встречи с подписчиками проходили в крупнейших аренах Москвы. В 2021 году она организовала вечеринку со звездами в честь своего дня рождения, которым по ее словам заплатила больше 120 миллионов рублей. О ее курсах даже сняли фильм, в котором сама Блиновская выступила сопродюсером.

Об истинных масштабах заработка Блиновской можно судить по ее невыплаченым налогам. Почти более полумиллиарда рублей основного долга. Это и стало причиной задержания. Тогда, в 2023 году ее оставили под домашним арестом, в роскошном особняке в Подмосковье. Однако Блиновская нарушила условия содержания. В новогодние праздники она устроила роскошную вечеринку, куда пригласила подругу и свидетеля по ее уголовному делу. Это стало для следствия основанием для изменения меры пресечения. Больше года, до оглашения приговора она провела в СИЗО.

Уже в начале этого года Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Подсудимая платила налоги по упрощенной системе, как индивидуальный предприниматель. Дробила свой огромный бизнес на десятки мелких, которые были оформлены на подставные лица. Блиновская просила отсрочку наказания из-за несовершеннолетних детей. Сторона обвинения требовала шесть лет лишения свободы. Приговора Блиновской пришлось ждать почти два года.

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. «Королеву марафонов» признали виновной в легализации доходов и незаконном обороне денежных средств, при этом освободили от ответственности за неуплату налогов. Кроме того, суд взыскал с блогера 587 миллионов рублей, в виде конфискованного имущества, а именно: особняк в Подмосковье, дом в Крыму, целый автопарк, мотоцикл, моторную лодку. Полный список судья зачитывала около десяти минут. На нее также наложены штраф в размере одного миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Приговор Блиновская выслушала стоя и молча, не проронила ни слезинки. С прессой общаться не пожелала. Уже после того, как судья огласила приговор, «королева марафонов» села на скамейку и опустила взгляд вниз. Куда красноречивей оказалась мама Елены Блиновской.

«Да человека просто растерзали. Вы как будто не понимаете, задаете мне вопросы. Смешно даже», - возмутилась мать блогера.

Мужа во время оглашения приговора в зале суда не было, он находится в зоне спецоперации. Именно он изначально попытался взять всю вину на себя. Мол, супруга о финансовых махинациях не знала и была лишь лицом бренда. Но следствие установило, что Елена Блиновская напрямую участвовала в отмывании денежных средств. Адвокат с решением суда не согласилась.

«Вы же слышали, что мы просили отсрочку, мы просили не избирать наказание, связанное с лишением свободы. Поэтому, на наш взгляд, конечно, суровый приговор. Я думаю, что тактика дальнейшей защиты станет нам понятна на следующей неделе и тогда мы сможем все прокомментировать», - сказала защитник Елены Блиновской Наталия Сальникова.

Все пять лет Елена Блиновская в колонии общего режима не проведет. Время, которое «королева марафонов» провела в СИЗО и под домашним арестом, пошли в зачет заключения. В совокупности это уже около двух лет. Кроме того, у Блиновской будет возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении.