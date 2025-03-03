Блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов, сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда. Изначально блогер просила перенести исполнение наказания до момента, когда подрастут ее дети.

«Блиновской назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 4 года», - говорится в сообщении столичной Прокуратуры в Telegram.

Также у блогера могут конфисковать имущество - речь идет о более 50 земельных участках, нескольких квартирах, люксовых автомобилях. К данному моменту были арестованы все деньги на счетах.

Всего задолженность блогера составляет около 587 миллионов рублей.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но позже из-за нарушения его условий ее отправили в следственный изолятор. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

На одном из последних заседаний прокурор запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы.