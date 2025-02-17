Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Арбитражный суд в Москве в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской арестовал ее недвижимость в столице, Подмосковье и Крыму, следует из картотеки суда. Блогер, а также иные лица, действующие от ее имени, больше не могут распоряжаться соответствующим имуществом.

Речь идет о жилплощадях в Москве и Истринском районе, а также о земле в Ялте и в Подмосковье. Отмечается, что под арест также попали автомобили Блиновской - Bentley Continental и Lamborghini Urus, оба стоимостью более 20 миллионов рублей.

Елену признали банкротом в ноябре прошлого года, после чего ее имущество должны были выставить на торги.

Напомним, также на прошлой неделе гособвинение запросило шесть лет колонии для «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Так, задолженность Блиновской достигла почти миллиарда рублей.