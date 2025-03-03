Суд зачел Блиновской время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом

Из назначенных судом пяти лет тюрьмы Елена Блиновская фактически уже отбыла два года, находясь в СИЗО и под домашним арестом. Проведенное в СИЗО время засчитано «день за полтора», а под домашним арестом - по схеме «два дня за один», передает РИА Новости.

Савеловский суд столицы вынес приговор блогеру сегодня и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф один миллион рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью четыре года. Все арестованное по делу имущество - более 50 земельных участков, несколько квартир, люксовые автомобили и деньги на счетах - взысканы в доход государства.

Всего задолженность блогера составляет около 587 миллионов рублей.

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за нарушения его условий ее отправили в СИЗО. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.