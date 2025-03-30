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Британия направит помощь $13 млн пострадавшей от землетрясения Мьянме

Британия выделяет Мьянме финансовый пакет в размере 10 миллионов фунтов, что эквивалентно 13 миллионам долларов в качестве гумпомощи пострадавшим от землетрясения жителям.
Дарина Криц 2025-03-30 03:41:31
© Фото: Nathalie Jamois Keystone Press Agency Globallookpress

Великобритания выделит пострадавшей от мощного землетрясения Мьянме порядка 13 миллионов долларов, которые направит через партнеров в азиатской республике. Об этом сообщили в МИД Соединенного Королевства, добавив, что те «на местах» мобилизуют ресурсы.

Британская гуманитарная помощь пойдет на ликвидацию последствий, для жителей наиболее пострадавших от действий стихии районов.

«Наши партнеры на местах, получающие финансирование от Соединенного Королевства, уже мобилизуют ресурсы для оказания гуманитарной помощи», - заявила заместитель министра иностранных дел Британии баронесса Дженнифер Чапман.

Напомним, в пятницу 28 марта в Мьянме произошло очень сильное землетрясение, магнитуда которого составила 8,2. По последним данным, число погибших от действий стихии выросло до 1644 человек.

В соседнем Таиланде зафиксировали 77 афтершоков. Также толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. К месту трагедии в Мьянме уже прибыли спасатели МЧС России, 120 человек будут проводить поисково-спасательные операции в регионе.

#в стране и мире #Мьянма #Великобритания #землетрясение #гумпомощь
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