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Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 1644 человек

Еще 3408 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.
Глеб Владовский 2025-03-29 19:05:28
© Фото: ТРК Звезда

Число жертв в результате мощного землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек. Об этом сообщил 360.ru.

«Ранения различной степени тяжести получили 3408 жителей страны. Еще 139 человек числятся пропавшими без вести», - говорится в материале.

Как сообщает Xinhua, произошедшее 28 марта землетрясение назвали сильнейшим за последние 80 лет. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 6,4 и 7,9.

Ранее сообщалось, что в Мьянму прибыли два борта МЧС России со 120 специалистами, которые будут принимать участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и поисково-спасательных операциях.

#в стране и мире #МЧС РФ #Мьянма #землетрясение #погибшие
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