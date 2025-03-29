Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 1644 человек

Число жертв в результате мощного землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек. Об этом сообщил 360.ru.

«Ранения различной степени тяжести получили 3408 жителей страны. Еще 139 человек числятся пропавшими без вести», - говорится в материале.

Как сообщает Xinhua, произошедшее 28 марта землетрясение назвали сильнейшим за последние 80 лет. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 6,4 и 7,9.

Ранее сообщалось, что в Мьянму прибыли два борта МЧС России со 120 специалистами, которые будут принимать участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и поисково-спасательных операциях.