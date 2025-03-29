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В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения

Все толчки были слабой интенсивности и практически не ощущались.
Анастасия Бобылева 2025-03-29 04:57:10
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после крупного землетрясения. Об этом сообщил Метеорологический департамент страны.

«После землетрясения в районе разлома Сагайн в Мьянме к 06:00 (02:00 мск) субботы было зарегистрировано 77 подземных толчков слабой интенсивности», - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что афтершоки почти не ощущались во многих районах Таиланда.

Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в пятницу 28 марта. Его эпицентр находился в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай в Мьянме. Подземные толчки ощущались и в Таиланде. В обеих странах землетрясение привело к разрушениям и жертвам.

В столице Таиланда Бангкоке на момент катастрофы могли находиться около 2 000 российских туристов. Однако, как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, информации о пострадавших гражданах РФ не поступало.

#Мьянма #землетрясение #Таиланд #афтершок
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