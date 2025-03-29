Спасатели МЧС России прибыли в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Два самолета МЧС России приземлились в пострадавшей от землетрясения Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сводном отряде ведомства 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В состав группировки вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи чрезвычайного ведомства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолетов помимо специалистов находится также необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

Кроме того, МЧС России направило в Мьянму аэромобильный госпиталь. Спецборт также доставит в зону ЧС дополнительную группу из 50 российских спасателей и медиков.

Напомним, в результате сильного землетрясения в Мьянме погибли свыше 1 000 человек. Еще 30 местных жителей числятся пропавшими без вести.