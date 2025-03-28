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В АТОР сообщили, что данные о жертвах среди россиян в Таиланде не поступали

По словам собеседника «Звезды», в Сети появляется противоречивая информация о том, что прием и отправка самолетов в Таиланде приостановлены. В связи с чем Мурадян призвал проверять актуальную информацию в официальных источниках.
Глеб Владовский 2025-03-28 16:47:00
© Фото: Rachen Sageamsak, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Информация о том, что кто-то из россиян пострадал в результате землетрясения в Бангкоке, не поступала. Об этом сообщил «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«На текущий момент мы не получили информацию, связанную с тем, что российские туристы пострадали. При этом туроператоры находятся в тесном контакте с поставщиками на территории Таиланда», - уточнил собеседник телеканала.

По его словам, в столице Таиланда может находиться около 2 000 российских туристов. Сам Бангкок является зачастую транзитной точкой перед отправкой туристов на местные курорты.

Мурадян также отметил, что в связи с землетрясением в Сети появляется противоречивая информация о том, что якобы приостановлены прием и отправка воздушных судов в Таиланде. Вице-президент АТОР призвал проверять актуальную информацию в официальных источниках.

Напомним, утром 28 марта с интервалом в 12 минут в Мьянме и Таиланде произошло два мощных землетрясения. Сообщается, что в результате происшествия в Бангкоке обрушился строящийся небоскреб. По предварительным данным, свыше 80 человек находятся под его завалами.

#землетрясение #наш эксклюзив #Таиланд #АТОР #российские туристы #артур мурадян
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