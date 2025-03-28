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Более 80 человек остаются под завалами небоскреба в Бангкоке

Недостроенное здание обрушилось во время землетрясения.
Константин Денисов 2025-03-28 15:52:07
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Более 80 человек продолжают оставаться под завалами недостроенного небоскреба в Бангкоке. Об этом сообщает телеканал «360».

По оценкам местного Минздрава, в руинах могли застрять как минимум 83 человека. На данный момент на месте происшествия продолжают работу 400 спасателей.

Также сообщается, что местные больницы отменили плановые операции для оказания помощи пострадавшим. Специализированные клиники также временно ограничили свою работу.

Два мощных землетрясения произошли утром 28 марта в Мьянме и Таиланде с интервалом в 12 минут. В результате сотни домов и зданий оказались разрушены. Что касается погибших, то на данный момент известно о 23. Более 300 человек получили различные травмы.

#в стране и мире #Мьянма #землетрясение #Таиланд
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