В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение

В Мьянме сегодня произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Его эпицентр находился в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Спустя несколько минут после первых толчков произошло повторное сильное землетрясение. По информации китайского сейсмологического управления, его магнитуда уже составляла 6,4.

Также сильные подземные толчки ощущались в Таиланде. Местами, в том числе в Бангкоке, повреждены здания и иные строения.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.