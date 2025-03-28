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В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков.
Сергей Лебедев 2025-03-28 10:49:11
© Фото: wangziyi1307, X © Видео: MunchkinCat28, X

В Мьянме сегодня произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Его эпицентр находился в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Спустя несколько минут после первых толчков произошло повторное сильное землетрясение. По информации китайского сейсмологического управления, его магнитуда уже составляла 6,4.

Также сильные подземные толчки ощущались в Таиланде. Местами, в том числе в Бангкоке, повреждены здания и иные строения.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

#в стране и мире #Мьянма #землетрясение #Магнитуда #повреждение #Таиланд #разрушения
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