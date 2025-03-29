В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение произошло в ночь с пятницы на субботу у побережья Курильских островов. Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, его магнитуда достигла 4,9.

«Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в ночь на 29 марта в Охотском море. Его эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп», - цитирует ее РИА Новости.

По словам Семеновой, очаг залегал на глубине 496 километров. Уточняется, что сообщений об ощутимости землетрясения в населенных пунктах не поступало.

За один день 28 марта произошло несколько крупных землетрясений. Разрушительные последствия имели землетрясения в Мьянме и Таиланде - сотни людей пострадали, есть погибшие. Также подземные толчки зафиксировали в Ставропольском крае в России.