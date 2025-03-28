Жертвами сильного землетрясения в Мьянме стали 20 человек

В Мьянме жертвами сильного землетрясения стали 20 человек. В больницы доставили около 300 раненых. Медицинские учреждения не справляются с потоком пострадавших. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на врачей.

«Пострадавших становится все больше. У нас не хватает врачей и медсестер», - рассказал врач Мандалайской городской больницы.

По информации журналистов, в соседнем Таиланде, где тоже ощущались сильные подземные толчки, погибли три человека.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло сегодня около часа дня по местному времени. Эпицентр находился в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай, где и зарегистрировано наибольшее число жертв.

Ранее корреспондент «Звезды» Андрей Вакула рассказал о ситуации в столице страны Нейпьидо. Там обошлось без сильных разрушений.