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В Пятигорске зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Геофизическая служба РАН зарегистрировала подземные толчки на глубине 17 километров в селе Юца, жертв и разрушений нет.
Дарина Криц 2025-03-29 01:13:39
© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. По информации МЧС РФ, сейсмособытие произошло в Пятигорске, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе.

Как сообщили в филиале геофизической службы РАН во Владикавказе, эпицентр землетрясения был на территории Предгорного муниципального округа в селе Юца на глубине 17 километров, ощущаемость на поверхности составила примерно 2,0 балла.

Уточняется, что среди населения жертв нет, также не наблюдается разрушений.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проинформировал население о произошедшем землетрясении. По его данным, в штатном режиме продолжают работу системы ТЭК и ЖКХ.

Напомним, 28 марта в Таиланде произошло мощное землетрясение, магнитуда составила 7,7. Также действия стихии затронули и соседнюю Мьянму, там во время ЧП погибли 20 человек. В столицу, город Янгон из России вылетели два спецборта МЧС. 

#в стране и мире #ставропольский край #МЧС РФ #землетрясение #Пятигорск
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