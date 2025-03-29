В Пятигорске зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. По информации МЧС РФ, сейсмособытие произошло в Пятигорске, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе.

Как сообщили в филиале геофизической службы РАН во Владикавказе, эпицентр землетрясения был на территории Предгорного муниципального округа в селе Юца на глубине 17 километров, ощущаемость на поверхности составила примерно 2,0 балла.

Уточняется, что среди населения жертв нет, также не наблюдается разрушений.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проинформировал население о произошедшем землетрясении. По его данным, в штатном режиме продолжают работу системы ТЭК и ЖКХ.

Напомним, 28 марта в Таиланде произошло мощное землетрясение, магнитуда составила 7,7. Также действия стихии затронули и соседнюю Мьянму, там во время ЧП погибли 20 человек. В столицу, город Янгон из России вылетели два спецборта МЧС.