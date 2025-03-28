МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обвиняемый в поджоге авто во Владивостоке сделал это для устрашения должника

Двое местных жителей Владивостока по просьбе третьего облили бензином нужный автомобиль, чтобы помочь знакомому вернуть свои деньги.
Дарина Криц 2025-03-28 05:34:18
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Обвиняемый в организации поджога автомобиля во Владивостоке, из-за действий которого на стоянке воспламенились 22 машины, сделал это для устрашения должника знакомого ему человека.

По информации прокуратуры Приморья, утром 24 марта произошло воспламенение автомобиля на стоянке на улице Пихтовая, огонь от которого перекинулся на рядом стоящие авто. В итоге 22 машины сгорели.

Пожарные потушили огонь на 150 квадратных метрах, никто не погиб и не пострадал. Позже выяснилось, что причиной этого ЧП стал поджог, что зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении имущества, а позже выяснилось, что один местный житель попросил двух знакомых, те подожгли перчатку и бросили ее в транспортное средство. Затем начался пожар, за который они получили денежное вознаграждение.

«Установлено, что преступник решил помочь знакомому в возврате денежных средств должником путем его устрашения. Для чего подыскал исполнителя, который с другом совершили поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке», - заявили пресс-служба прокуратуры Приморья.

Правоохранительные органы уже задержали заказчика преступления и двух исполнителей, все они имели судимость. Некоторые из них уже раскаялись в содеянном. Сам организатор поджога вину в содеянном в полном объеме не признал, отметили правоохранители. Организатора произошедшего заключили под стражу организатора поджога, его арестовали до 24 мая этого года.

#в стране и мире #Приморский край #Владивосток #ЧП #заказчик преступления
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 