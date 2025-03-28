Обвиняемый в поджоге авто во Владивостоке сделал это для устрашения должника

Обвиняемый в организации поджога автомобиля во Владивостоке, из-за действий которого на стоянке воспламенились 22 машины, сделал это для устрашения должника знакомого ему человека.

По информации прокуратуры Приморья, утром 24 марта произошло воспламенение автомобиля на стоянке на улице Пихтовая, огонь от которого перекинулся на рядом стоящие авто. В итоге 22 машины сгорели.

Пожарные потушили огонь на 150 квадратных метрах, никто не погиб и не пострадал. Позже выяснилось, что причиной этого ЧП стал поджог, что зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении имущества, а позже выяснилось, что один местный житель попросил двух знакомых, те подожгли перчатку и бросили ее в транспортное средство. Затем начался пожар, за который они получили денежное вознаграждение.

«Установлено, что преступник решил помочь знакомому в возврате денежных средств должником путем его устрашения. Для чего подыскал исполнителя, который с другом совершили поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке», - заявили пресс-служба прокуратуры Приморья.

Правоохранительные органы уже задержали заказчика преступления и двух исполнителей, все они имели судимость. Некоторые из них уже раскаялись в содеянном. Сам организатор поджога вину в содеянном в полном объеме не признал, отметили правоохранители. Организатора произошедшего заключили под стражу организатора поджога, его арестовали до 24 мая этого года.