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Задержаны подозреваемые в поджоге 22 машин на автостоянке во Владивостоке

Как выяснило следствие, двое жителей согласились выполнить заказ на поджог автомобиля за деньги и получили вознаграждение после преступления.
Анастасия Бобылева 2025-03-27 01:30:21
© Фото: prosecutor_pk, Telegram

Во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге машин на автостоянке. В результате пожара 24 марта там сгорело 22 автомобиля.

Как сообщили в УМВД России по Владивостоку, по факту пожога возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Расследование выяснило, что преступление совершили два человека, которые согласились сжечь машину за деньги.

«Мужчины, вооружившись 5-литровой канистрой бензина, проследовали на место. Облили заказанный автомобиль, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего произошло возгорание», - говорится в сообщении ведомства.

Сделав это, они получили денежное вознаграждение. Позже сотрудники правоохранительных органов установили личности преступников: исполнителями оказались 39-летний и 49-летний жители Владивостока, а заказчиком - 47-летний мужчина. Все они ранее были судимы.

Как уточнили в МВД, задержанные сознались в содеянном, находясь в отделении полиции.

Крупный пожар на автостоянке на улице Надибаидзе случился ночью 24 марта. О том, что это поджог, прокуратура Приморского края сообщила практически сразу же после инцидента.

#пожар #Владивосток #Задержание #поджог
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