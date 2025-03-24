Причиной пожара на стоянке во Владивостоке стал поджог

Причиной пожара на стоянке у дома во Владивостоке стал поджог. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе в г. Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что огонь перекинулся на соседние машины, 22 автомобиля оказались полностью уничтожены. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы установить личность преступника.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошел крупный пожар. Машины загорелись на стоянке во дворе жилого дома, на место приехали сотрудники МЧС России.