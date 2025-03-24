МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Причиной пожара на стоянке во Владивостоке стал поджог

По имеющимся данным, 22 автомобиля сгорели полностью.
Анастасия Бобылева 2025-03-24 02:12:05
© Фото: prosecutor_pk, Telegram © Видео: prosecutor_pk, Telegram

Причиной пожара на стоянке у дома во Владивостоке стал поджог. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе в г. Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог  автомобиля», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что огонь перекинулся на соседние машины, 22 автомобиля оказались полностью уничтожены. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы установить личность преступника.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошел крупный пожар. Машины загорелись на стоянке во дворе жилого дома, на место приехали сотрудники МЧС России.

#в стране и мире #пожар #Автомобили #Владивосток #поджог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 