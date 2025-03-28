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Во Владивостоке арестовали обвиняемого в заказе поджога авто

Обвиняемого в поджоге автомобиля, который распространился на другие авто на стоянке, арестовали сроком на один месяц и 26 дней.
Дарина Криц 2025-03-28 04:39:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения для подозреваемого в заказе поджога автомобиля, который привел к возгоранию 22 транспортных средств.

Как сообщил корреспондент ТАСС, Первомайский районный суд постановил заключить его под стражу до 24 мая.

«Назначена мера пресечения сроком один месяц и 26 дней, то есть до 24 мая 2025 года», - уточнили в зале суда.

Напомним, 24 марта на стоянке во дворе одного из жилых домов произошел сильный пожар, тогда огнем были охвачены 22 автомобиля. Многие из них оказались уничтожены. На место прибыли сотрудники МЧС России.

Позже выяснилось, что загорелся автомобиль и соседние с ним из-за целенаправленного поджога.

#в стране и мире #Владивосток #арест #суд #поджог автомобиля
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