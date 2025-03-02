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Хаменеи привел Украину как пример ложных надежд на Запад

Иранский лидер процитировал свою речь, сказанную в марте 2022 года, о том, что поддержка Запада - это мираж.
Марина Крижановская 2025-03-02 06:23:54
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency Globallookpress

Пример украинского кризиса и произошедший 28 февраля этого года конфликт в Белом доме свидетельствуют о том, что нельзя полагаться на поддержку со стороны стран Запада. С таким заявлением выступил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По его мнению, все те правительства, которые рассчитывают на США и Европу, должны извлечь уроки из украинского кейса. Своими мыслями он поделился в социальной сети X.com, написав пост на украинском языке.

«Первый урок по ситуации в Украине состоит в том, что поддержка стран и правительств со стороны Запада, являющихся их марионетками, - мираж. Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», - напомнил Хаменеи свое заявление, сделанное 1 марта 2022 года.

Напомним, лидер киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, которая всколыхнула весь мир.

Во время нее Трамп призвал украинского политика перестать критиковать президента России Владимира Путина, а потом попросил Зеленского покинуть Белый дом.

#в стране и мире #Украина #Запад #Иран #Али Хаменеи #ложь #марионеточное государство
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