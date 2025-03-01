Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным фиаско. В Белом доме уже заявили, что финансированию Банковой пришел конец. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию остановить всю деятельность против России, а Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергосистемы Украины.

Также администрация Дональда Трампа решила сократить присутствие USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников. Сам же американский президент потребовал проверить, может ли Вашингтон полностью или временно прекратить поставки оружия Киеву.

События уже приобрели совершенно неожиданный поворот. Даже сенатор США Линдси Грэм*, который считается сторонником Владимира Зелеского, выступил не на его стороне.

«Позор, провал, фиаск» - именно эти слова чаще всего встречаются сегодня на первых полосах зарубежной прессы. В заголовках шока не скрывает никто.

Перепалка в Белом Доме лишь подтвердила тот факт, о котором уже давно говорила Россия - Владимир Зеленский недоговороспособен, а мирное урегулирование его не интересует.

«Когда Трамп отправил меня в Киев, нам следовало сблизить украинский народ с народом США, отправить сигнал российскому руководству, что у нас есть не только общие ценности, но и общие экономические интересы, а также дать понять американскому народу, что их налоги действительно идут по назначению. Я постоянно говорил ему, что цель это встречи - показать русским, что нас ничего не разделяет», - сказал в эфире FOX News министр финансов США Скот Бессент.

Официальны представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уже отметила выдержку Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Он заявила, что глава киевского режима в ходе встречи врал неоднократно.

«Думаю, САМАЯ большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», - написала дипломат.

США оставили Европу с Владимиром Зеленским один на один. Там ему уже выразили дежурные слова поддержки. Молчание хранит пока лишь британский премьер Кир Стармер, к которому направился глава киевского режима.

*Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму лиц.