В Норвегии отреагировали на ссору в Белом доме прекращением поставок

После произошедшей словесной перебранки лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа Норвегия отказалась поставлять топливо американским военным кораблям.

Так, топливная компания Haltbakk Bunkers написала, что не будет снабжать базирующихся в Норвегии военных США и заходящие в порты американские корабли, о чем написала в социальной сети X.com.

«Мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность как поставщика топлива для американских сил в Норвегии и их кораблей, заходящих в норвежские порты. Никакого топлива для американцев», - заявили в организации.

Кроме того, топливная компания призвала и другие фирмы, в том числе и в других странах Евросоюза, поступить так же.

Напомним, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома встретились Зеленский и Трамп, собираясь подписать «Соглашение о минералах» по добыче полезных ископаемых на Украине.

Этому предшествовала небольшая пресс-конференция, завершившаяся ссорой политиков, не подписанием документов и отъездом Зеленского из США. Во время словесного конфдикта Трамп много отчитывал лидера киевского режима, в том числе и за критику президента РФ Владимира Путина.