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В Норвегии отреагировали на ссору в Белом доме прекращением поставок

Ссора Трампа и Зеленского отразилась на поставках топлива американским военным и кораблям со стороны норвежской компании.
Дарина Криц 2025-03-02 03:12:54
© Фото: Malte Ossowski SVEN SIMON Globallookpress

После произошедшей словесной перебранки лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа Норвегия отказалась поставлять топливо американским военным кораблям.

Так, топливная компания Haltbakk Bunkers написала, что не будет снабжать базирующихся в Норвегии военных США и заходящие в порты американские корабли, о чем написала в социальной сети X.com.

«Мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность как поставщика топлива для американских сил в Норвегии и их кораблей, заходящих в норвежские порты. Никакого топлива для американцев», - заявили в организации.

Кроме того, топливная компания призвала и другие фирмы, в том числе и в других странах Евросоюза, поступить так же.

Напомним, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома встретились Зеленский и Трамп, собираясь подписать «Соглашение о минералах» по добыче полезных ископаемых на Украине.

Этому предшествовала небольшая пресс-конференция, завершившаяся ссорой политиков, не подписанием документов и отъездом Зеленского из США. Во время словесного конфдикта Трамп много отчитывал лидера киевского режима, в том числе и за критику президента РФ Владимира Путина.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Белый дом #норвегия #Владимир Зеленский #словесная перепалка #поставки топлива #отказ от поставок
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