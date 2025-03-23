Актрису Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище, пишет aif.ru. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального академического театра Российской армии.

Отпевание и прощание с народной артисткой РСФСР состоится в тот же день в 11.00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Это место выбрано решением родных и близких актрисы, говорится в сообщении. Церковь находится по адресу Нововаганьковский переулок, 9, строение 1.

Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, 22 марта. Перед этим она тяжело болела.

Голубкина с 1964 года играла в Театре Армии. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве, окончила музыкально-педагогическое училище, ГИТИС и начала сниматься в кино.

Первую и самую известную свою роль Голубкина сыграла в комедии «Гусарская баллада». Она имела звания заслуженной и народной артистки РСФСР, была награждена орденами Дружбы и «Знак почета». Была замужем за Андреем Мироновым.