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Актриса Чурсина: Голубкина и Миронов были замечательной парой

Актриса Центрального академического театра Российской армии добавила, что звезда «Гусарской баллады» была настоящей одаренной артисткой, которой удавалось все.
Владимир Рубанов 2025-03-22 15:08:09
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Народная артистка СССР Людмила Чурсина рассказала «Звезде», что Лариса Голубкина в последнее время болела. По ее словам, звезда «Гусарской баллады» была настоящей одаренной артисткой, которой удавалось все.

«Они с Андреем Мироновым были замечательной парой. Она была прекрасной. И пела, и танцевала, играла яркие замечательные роли, была замечательной хозяйкой, я у них была в доме», - вспомнила Чурсина.

Актриса Центрального академического театра Российской армии добавила, что из-за болезни Голубкиной они уже давно не встречались.

«Мы все приходим и уходим. Царство ей небесное», - сказала Людмила Чурсина.

В субботу стало известно, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет. В октябре прошлого года врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови.

#актриса #смерть #культура #артисты #наш эксклюзив #андрей миронов #Лариса Голубкина
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